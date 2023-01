Bolsonaro publica foto em hospital nos EUA e agradece mensagens de apoio: ‘Grato pelas orações’

Ex-presidente teve complicações intestinais em solo norte-americano e precisou ser internado; ocorrência hospitalar ocorrem em Orlando, no estado da Flórida

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, para divulgar uma imagem de sua internação nos Estados Unidos. A intercorrência hospitalar se deu em razão de complicações intestinais sofridas pelo político, que viajou para o país norte-americano no dia 30 de dezembro de 2021. Na sua publicação, o ex-mandatário ressaltou que houve uma nova aderência nos seu intestino e que, por isso, foi necessária uma internação em um hospital em Orlando. “Após facada sofrida em Juiz de Fora-MG, fui submetido a cinco cirurgias. Desde a última, por duas vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento”, escreveu o político. Também por meio das suas redes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou a informação de que o ex-presidente encontrava-se hospitalizado.

