Bolsonaro quase é derrubado por onda em praia no Rio; assista

Cercado por apoiadores, ex-presidente gravava vídeo convocando pessoas para o ato de domingo (21.abr), em Copacabana

Onda surpreendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu apoiadores na praia da Barra da Tijuca reprodução/X @GatoPretoo75 – 20.abr.2024

PODER360 20.abr.2024 (sábado) – 12h00



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quase foi derrubado por uma onda durante a gravação de um vídeo na manhã deste sábado (20.abr.2024) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Cercado por apoiadores, o ex-chefe do Executivo convocou as pessoas a comparecerem ao ato que será realizado no domingo (21.abr), em Copacabana. Enquanto falava, uma onda forte passou e desequilibrou Bolsonaro e parte dos apoiadores. O incidente tirou risos de Bolsonaro e dos demais. “Amanhã todo mundo em Copacabana. Valeu!”, encerrou o ex-presidente.

Assista (1min14s):

