Bolsonaro recebe honraria no Paraná e critica Lula e “Dino comunista”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, na noite de sexta-feira (15/12), o título de Cidadão Honorário do Paraná, honraria aprovada pela Assembleia Legislativa do estado e sancionada pelo governador Ratinho Jr. (PSD). O autor da homenagem é o deputado estadual Ricardo Arruda (PL).

Ao receber a homenagem na assembleia, Bolsonaro discursou aos apoiadores relembrando seus quatro anos no Palácio do Planalto e fez ataques à gestão do presidente Lula (PT). Em um dos trechos, ele citou a fala do petista sobre ter conseguido colocar um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal (STF), ao se referir a Flávio Dino.

Lula celebra Dino: “Conseguimos colocar na Suprema Corte um comunista”

“Vimos agora a alegria desse cara que está aí (Lula), ‘Estou muito feliz, botei um comunista dentro do Supremo’. Volvendo os olhos para a história, eu tinha quatro anos de idade em 1959, mas veio à minha mente o discurso de Fidel Castro, exatamente igual ao tratado aqui no momento. Os caras sempre lutam pelo poder. Roubar a liberdade é uma das mais importantes cartadas desse grupo”, afirmou o ex-presidente.

Em seguida, ele criticou a quantidade de ministérios da atual gestão e comparou seus ex-auxiliares aos atuais ministros.

“Não dá para comparar Paulo Guedes com (Fernando) Haddad. (São) 38 ministérios. Nem ele (Lula) sabe o nome de uma dúzia. Eu duvido que ele fale o nome de cinco, porque são pernas de pau, não têm nada a nos oferecer, não têm como ser campeões. Até hoje, só falam o meu nome”, disse Bolsonaro.

“Enquanto eu era presidente, ninguém ousava botar em prática, ou tentar botar em prática a liberação do aborto, a liberação da maconha, a relativização da propriedade privada, o marco temporal, entre outras maldades”, prosseguiu.

Bolsonaro critica reforma tributária: “Menos vacas, mais leite”

Sobre as eleições de 2022, das quais saiu derrotado no segundo turno, Bolsonaro disse: “2022 é página virada, vamos em frente. Perder faz parte da regra, mas quando a regra é quebrada, dói. E o que dói mais é a ingratidão de quem está ao seu lado”.

O governador do Paraná e aliado de Bolsonaro, Ratinho Jr., também estava presente na solenidade e disse que Bolsonaro tem “uma passagem especial” pelo estado do Paraná. “Foi o presidente que mais visitou o Paraná nos últimos 30 anos”, frisou ele.

Bolsonaro postou registros na saída da assembleia e em outros pontos da capital paranaense. Neste sábado (16/12), ao chegar a uma churrascaria em Curitiba no horário do almoço, ele foi recebido aos gritos de “mito”.

Veja:

– Churrascaria Velha Napolitana.

– Curitiba/Paraná.

– 16/dezembro, 13h. pic.twitter.com/nVdpkb1GlK

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 16, 2023