Bolsonaro se reuniu com Temer para alinhar discurso de ato na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com o também ex-presidente Michel Temer (MDB) uma semana antes da manifestação do domingo (25/2) na Avenida Paulista, em São Paulo.

O encontro aconteceu no fim de semana retrasado no apartamento de Temer, na capital paulista, e durou cerca de 2 horas. O objetivo da reunião, segundo aliados de ambos, foi discutir o teor do discurso de Bolsonaro no ato.

No encontro, Temer sugeriu a Bolsonaro que evitasse atacar o STF e seus ministros e adotasse um tom de pacificação em sua fala na Paulista, sugestão que o ex-presidente acabou acatando.

Após a conversa com Bolsonaro, Temer procurou ministros do Supremo ainda antes da manifestação. Nas conversas, afiançou que o outro ex-presidente não atacaria a Corte durante o ato na Paulista.

Além de Temer, outros dois personagens atuaram na ponte entre Bolsonaro o STF: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Fabio Wajngarten, advogado e assessor de comunicação do ex-presidente.

Temer, vale lembrar, já tinha ajudado outro bolsonarista recentemente. Como noticiou a coluna, o ex-presidente ajudou na articulação para convencer Alexandre de Moraes a soltar Valdemar Costa Neto, presidente do PL.