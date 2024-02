Bolsonaro, Tarcísio e Derrite vão a enterro de soldado da Rota

Policial militar morreu depois de ser baleado no rosto durante operação em Santos, no litoral de São Paulo

Enterro foi realizado em um cemitério na zona oeste da capital paulista e contou com a presença do ex-presidente, do governador de São Paulo e do secretário de Segurança Pública do Estado Reprodução/Instagram – 3.fev.2024

PODER360 3.fev.2024 (sábado) – 20h00



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, compareceram neste sábado (3.fev.2024) ao enterro do policial militar Samuel Wesley Cosmo, da Rota.

Cosmo morreu na 6ª feira (2.fev), aos 35 anos, depois de ser baleado no rosto durante operação em Santos, no litoral paulista. O corpo foi levado por viaturas da PM (Polícia Militar) e enterrado no cemitério do Araçá, na zona oeste da cidade, às 15h.

O militar fazia patrulhamento na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, quando foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu.

Nas redes sociais, Tarcísio havia lamentado a morte do soldado. “Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia”, afirmou.

Derrite disse na noite de 6ª feira (2.fev) que estava em Santos para localizar os criminosos. “Não pouparemos esforços para que esse crime não fique impune”, escreveu.