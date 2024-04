Bolsonaro tira fotos com apoiadores a caminho de Goiânia

Ex-presidente participa de encontro estadual do PL no Parque Agropecuário da capital goiana nesta 5ª feira (4.abr)

Ex-presidente Jair Bolsonaro (dir.) com apoiador em lanchonete na BR-060 a caminho de evento do PL reprodução/Instagram @jairbolsonaro – 4.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tirou fotos com apoiadores durante o caminho para Goiânia (GO). Ele fez uma parada na lanchonete Route 60 na rodovia federal BR-060 às 8h30 desta 5ª feira (4.abr.2024).

Bolsonaro tem presença confirmada no encontro estadual do PL (Partido Liberal) no Parque Agropecuário da capital goiana às 9h. O evento é aberto ao público. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o senador e presidente do PL Goiás, Wilder Morais (PL-GO), também confirmaram presença.

