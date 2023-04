Câmara vota hoje urgência do PL das Fakes News

O plenário da Câmara dos Deputados vai votar nesta terça-feira, 25, o requerimento de urgência do projeto de combate às notícias falsas, o PL 2630/20, mais conhecido como PL das Fake News. Inicialmente, a previsão era que o mérito do projeto também fosse apreciado nesta semana. No entanto, segundo o presidente Casa, Arthur Lira (PP-AL), e o relator da matéria, Orlando Silva (PCdoB), a votação do projeto deve acontecer na próxima terça-feira, 2. “Fiz uma exposição aos líderes de todos os partidos da Câmara dos Deputados e ao presidente Arthur Lira sobrei PL 2630. A decisão dos líderes é propor a votação hoje do requerimento de urgência e o projeto de lei será votado na próxima terça-feira”, disse o parlamentar nas redes sociais.

