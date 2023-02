Bolsonaro vê prazo para fim da lua de mel entre Lula e Moraes

Ainda nos Estados Unidos, Bolsonaro acredita que a lua de mel entre Alexandre de Moraes e Lula tem prazo para acabar. O ex-presidente acha que, com não muito tempo do novo governo, Moraes passará a tentar interferir em decisões do Poder Executivo.

E que, então, surgirão atritos e chegará ao fim a boa relação entre o petista e o magistrado.

Atualmente, o prestígio de Alexandre é tão grande com o Planalto que o ministro da Defesa, José Múcio, chegou a explicar ao magistrado a escolha que fizera pelo então comandante do Exército, general Arruda, antes mesmo de assinar a nomeação.

Moraes, por sua vez, compareceu à festa da diplomação de Lula, na casa do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em Brasília.