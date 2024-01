Nota de pesar — Prefeitura lamenta morte de servidora Simaria dos Santos

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa com pesar o falecimento de Simaria dos Santos nesta sexta-feira (19). Simaria foi servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Vila Vargas.

Neste momento de dor, a gestão municipal expressa seus sentimentos à família e aos amigos, e agradece pelos anos de trabalho dedicados ao município e à população teixeirense.

(Foto: Reprodução)

