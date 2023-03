Elana, ex-BBB, assume namoro com Gil, zagueiro do Corinthians

Elana, ex-participante do BBB19 e do No Limite, confirmou seu novo relacionamento. Após deixar escapar uma foto ao lado de Gil, zagueiro do Corinthians, ela publicou um novo conteúdo com o jogador em sua rede social.

No último domingo (19), a ex-sister piauiense comemorou o Dia do Cuscuz servindo ao amado a iguaria típica do Nordeste. Ela fez questão de compartilhar o momento no Instagram com um emoji de coração.

Ex-BBB19, Elana Silva foi a 9ª eliminada da edição do reality. Durante sua passagem no programa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. A piauiense de 27 anos é engenheira agrônoma, modelo e influencer

Em declaração ao site Gshow, Elana falou pela primeira vez sobre o romance: “Estamos namorando sim, há um tempo já, porém sempre fui muito discreta, principalmente em relação a minha vida sentimental”.

Elana e Gil trocam flertes nas redes sociais desde janeiro. O clima apaixonado rendeu especulações até a confirmação do romance.

Antes de oficializar o relacionamento, Elana publicou uma foto com Gil em frente ao espelho, e apagou minutos depois.

“A gente nunca se escondeu de ninguém, já conheço a família dele e ele conversou com meus pais”, contou ela ao Gshow.