Valesca Popozuda se pronuncia sobre show em boate que pegou fogo

Valesca Popozuda passou por uma experiência assustadora no último mês. A cantora se apresentava em uma boate chamada Galpão Mix Mariá, localizada no interior de São Paulo, quando o teto do local pegou fogo.

“Do nada, o teto começou a sair fumaça. Na verdade, eu não tinha visto, quem viu foi um fã”, contou a cantora à Quem.

"Não estou à procura de nada", diz Valesca Popozuda sobre solteirice

Valesca Popozuda fala sobre polêmica no BBB24

Valesca conversou sobre carreira e vida pessoal

Valesca Popozuda celebra 10 anos de Beijinho no Ombro: "Música Mágica"

Valesca Popozuda

Valesca Popozuda é funkeira

Valesca Popozuda

Valesca Popozuda prefere sexo com mulheres: "Homem está sem graça"

Ela disse ainda que o local estava cheio, mas foi possível que todos deixassem o espaço a tempo: “Foi a inauguração da casa, tinha bastante gente, mas não foi aquela coisa de não conseguir se movimentar. Então, graças a Deus, não saiu ninguém ferido, estava todo mundo bem”.

A Popozuda cantou apenas duas músicas antes do incêndio começar e detalhou como foi na hora. “Um dos fãs avisou meu bailarino que estava pegando fogo depois da abertura. Eu entrei com uma música do Dennis e depois eu vim com Beijinho no Ombro e aí ele começou a me puxar e falar que estava pegando fogo”, começou.

“E eu: Tá doido? Pegando fogo onde? Tá pegando fogo o baile? Eu olhava em volta e ele me puxando para o camarim. Aí ele apontou para o teto e estava começando.”

Em comunicado, a equipe da cantora disse que todos estão bem e que, ao notar o princípio de incêndio, Valesca Popozuda “pediu para que todos os presentes deixassem o local”.

“A cantora Valesca Popozuda se apresentou na noite de ontem (23/2), na casa de eventos Galpão Mix Mariá, em Taboão da Serra (SP). Após a primeira música, a apresentação precisou ser interrompida por conta de um início de incêndio no local.”

“Prontamente a artista avisou pelo microfone e pediu para que todos os presentes deixassem o local. Valesca e sua equipe passam bem”, diz o comunicado.