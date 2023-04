Boulos abre mão, e União Brasil vai relatar MP do Minha Casa, Minha Vida

Por acordo, deputado mais votado de SP irá assumir a vice-presidência da Comissão que irá analisar a Medida Provisória do programa social; Fernando Marangoni será o novo relator

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 12/04/2023

Deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) durante sessão deliberativa extraordinária na Câmara



O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) conversou com jornalistas nesta quinta-feira, 13, e informou que não seguirá na relatoria da comissão que irá analisar a Medida Provisória (MP) do Minha Casa, Minha Vida – enviada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a mudança ocorre em vista de um acordo entre líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Com isso, o União Brasil fará a indicação do deputado Fernando Marangoni (União Brasil-SP) para ser o relator da comissão. “Justamente para poder viabilizar o entendimento, o compromisso para que a comissão ande, houve um acordo e eu não serei relator do Minha Casa Minha Vida. A relatoria ficará com o União Brasil”, disse. De acordo com Boulos, a mudança ocorreu de modo a garantir que as comissões mistas e matérias de interesse ao governo possam caminhar no Congresso. Em suas redes sociais, o psolista também confirmou a saída da relatoria.

“Após acordo na Câmara dos Deputados, para garantir o funcionamento da Comissão da MP do Minha Casa Minha Vida, assumirei a vice-presidência da Comissão. Vamos lutar por moradia digna, bem localizada com Direito à Cidade aos brasileiros!”, publicou. Com a saída, Boulos passará a ser o vice-presidente da comissão e irá ter a relatoria do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA), que tramita com urgência constitucional. Elmar Nascimento (União Brasil-BA) comentou sobre e afirmou que, como líder da legenda na Casa, precisa defender os interesses do União Brasil e pediu desculpas se “extrapolou” em algum momento. “Nós fizemos um apelo ao deputado Boulos, que abriu mão da relatoria para assumir a vice-presidência [da comissão] e assumir a relatoria de um tema que é ainda mais caro para o movimento que ele representa. Com tudo isso nós todos saímos satisfeitos e que vai ganhar o Brasil”, disse.