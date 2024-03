Boulos e Erundina devem fazer primeira aparição conjunta no sábado

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, deputado federal Guilherme Boulos, deve participar, neste sábado (16), de uma agenda conjunta com a também deputada federal do partido Luiza Erundina. A expectativa é que os dois reúnam educadores e estejam em uma plenária na Zona Sul de São Paulo. A vice de Boulos, Marta Suplicy (PT), não deve comparecer. Erundina foi candidata a vice na chapa encabeçada por Boulos na última eleição municipal, em 2020. Na época, a chapa perdeu o segundo turno para Bruno Covas (PSDB, falecido em 2021) e Ricardo Nunes (MDB). Ela também não esteve no evento de refiliação de Marta ao PT.

Erundina fez duras críticas a Marta ao longo dos anos – desde que ela deixou o PT, em 2015, e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.