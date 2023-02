BR 101: Secretário Leo Oss, comemora liberação parcial da rodovia e agradeceu aos deputados Adolfo Viana e Tiago Correia

A rodovia federal BR 101, na altura do KM 817 no limite territorial de Itamaraju, foi parcialmente liberada para o trafego de veículos leves e pesados na tarde de quinta-feira 09 de fevereiro de 2023.

A malha viária que é uma das mais importantes do Brasil, estava interditada desde o dia 23 de dezembro de 2022, após o surgimento de uma enorme cratera durante o período chuvoso vivenciado na região.

O Secretário de Administração Leo Oss, esteve no local conversando com representantes do DNIT e Policia Rodoviária Federal, e comemorou a liberação do trecho após a construção de uma via alternativa.

O secretário disse em nome do Prefeito Marcelo Angênica, está muito feliz com os novos rumos que vem sendo tomados garantindo a trafegabilidade na região, destacou o empenho dos parlamentares Adolfo Viana e Tiago Correia, que incansavelmente fizeram cobranças ao governo estadual e federal, celeridade na realização das obras de recuperação da BR 101.

“Ainda há muita coisa a ser feita, entretanto a gestão municipal vem mantendo o diálogo aberto com os responsáveis pela obra buscando mecanismo que possam garantir com brevidade a recuperação da rodovia, temos nas esferas federais e estaduais representantes que vem colocando o mandato a disposição de Itamaraju, mostrando compromisso com a nossa população” disse Leo Oss.

Ainda segundo os representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT, as equipes continuarão no local recuperando o trecho onde se formou a enorme cratera.

A Policia Rodoviária Federal – PRF, segue acompanhando o trafego no local e orientando os motoristas, no local foi implantando o sistema pare e siga e alguns ajustes são feitos conforme fluxos de veículos.

Por | Ascom PMI