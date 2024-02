“Branca e privilegiada”, diz Luiza Brunet sobre a filha, Yasmin Brunet

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Foto colorida de Luiza Brunet usando batom vermelho – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisLuiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, afirmou está sofrendo com o embate da sister com Davi Brito, um dos favoritos ao prêmio do reality show. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Luiza afirmou que Yasmin não sabe o impacto de seu posicionamento dentro da casa.

“Sofro um pouquinho porque é uma pauta na qual tenho muito interesse, a questão racial, principalmente para nós, pessoas brancas, né?”, afirma. “Sei que eu e a Yasmin somos mulheres brancas privilegiadas e a gente tem que entender isso, tem que ter cuidado e se posicionar, porque traz um entendimento pra sociedade.”

Termo usado por Yasmin para se referir a Davi causa polêmica: entenda

Luiza também acredita que Yasmin irá desculpar Nizam, que já sinalizou interesse em pedir perdão à sister pelos comentários feitos sobre o corpo dela. “Acho bacana que ele queira pedir desculpas porque eu acho que ele realmente passou um pouquinho do limite”, afirmou.

“É um comportamento masculino naturalizado. Não é só ele. Ele demonstrou ali o que a sociedade faz e que vivenciamos diariamente”, completou Brunet.

