Ex-BBB Antonio Rafaski se manifesta após acusação de assédio sexual

Na noite desta quinta-feira (31/1), o ex-BBB Antonio Rafaski se defendeu depois de ser acusado de assédio sexual por Janaina Ana da Silva. Em nota enviada à imprensa, o rapaz afirmou ser inocente e lamentou que uma informação falsa, segundo ele, tenha repercutido tanto. “Fatos lançados na internet de forma absurdamente leviana”, se defendeu.

“Em respeito aos meus amigos, familiares, contratantes e seguidores, venho por meio deste, dar a única e real versão de fatos lançados na internet de forma absurdamente leviana. CONFESSO SIM! Que estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim”, criticou.

Rafaski rebateu a queixa e garantiu se tratar de uma difamação. “Várias mulheres já me denunciaram antes? O que sei é que o mesmo ‘modus operandi’ ocorreu em 2021, com uma colega de internet da própria Janaina. Na tentativa de ludibriar a internet e a justiça, foi aberto um inquérito que, aliás, foi arquivado, e a ‘suposta abusada’ ainda me deve indenização por danos morais”, ressaltou se referindo às declarações de Janaina.

O ex-participante do reality da TV Globo falou que foi pego desprevenido e que não sabe por que Ana está expondo algo que não aconteceu: “Não tenho essa resposta. Ela alega nas publicações que tenho dinheiro, ela precisa aumentar seguidores? Talvez ir para um reality? Não dá para saber o que se passa na cabeça do ser humano”.

Antonio Rafasli encerrou o pronunciamento reforçando que não cometeu nenhum delito contra a moça e que tomará medidas judiciais. “Estou muito tranquilo e ciente da minha inocência, porém, o que me revolta é que atitudes assim banalizam toda e qualquer violência contra a mulher. Espero ter esclarecido a vocês, ponto a ponto. As providências legais já estão sendo tomadas”, finalizou.