Brasil demonstra ‘preocupação’ com tensões na Síria

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu recentemente um comunicado expressando sua preocupação com a intensificação dos conflitos na Síria. Em meio a um cenário de crescente instabilidade, o órgão orientou os cidadãos brasileiros a deixarem o país por meios próprios até que a situação se normalize. A nota oficial do Itamaraty destacou que o governo brasileiro está acompanhando a situação com atenção e exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção, assegurando a integridade da população e das infraestruturas civis. Além disso, o Brasil reafirmou seu apoio aos esforços para uma solução política e negociada do conflito, respeitando a soberania e a integridade territorial da Síria.

De acordo com dados fornecidos pelo Itamaraty, cerca de 3.500 brasileiros residem atualmente na Síria. A maioria desses cidadãos são nascidos no país, mas possuem pai ou mãe brasileiros. Em resposta à escalada de violência, o ministério emitiu uma série de recomendações de segurança. Entre elas, destaca-se a orientação para que pessoas fora da Síria evitem viajar para o país e para que aqueles que já estão lá não participem de aglomerações e protestos. Até o momento, não há registros de brasileiros entre as vítimas do conflito, o que traz um alívio temporário, mas não diminui a urgência das medidas de precaução.

Além das orientações de segurança, o governo brasileiro também aconselha a população a não divulgar informações não comprovadas e a evitar compartilhar notícias antigas que possam causar pânico ou desinformação. Recomenda-se que os cidadãos busquem informações atualizadas sobre a situação na Síria através de canais de comunicação confiáveis. Essa medida visa garantir que todos estejam cientes dos desenvolvimentos mais recentes e possam tomar decisões informadas sobre sua segurança. O Itamaraty continua monitorando a situação de perto e está em contato constante com os brasileiros na região para prestar assistência, se necessário.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA