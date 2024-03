Brasil e Espanha reforçam acordos bilaterais em encontro em Brasília

Brasil e Espanha assinaram acordos bilaterais em áreas como comunicação, ciência, tecnologia, inovação, administração pública e saúde. As negociações aconteceram durante a visita do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, nesta quarta, 6. Os dirigentes se mostraram alinhados na busca pelo avanço das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O primeiro-ministro espanhol destacou que a Espanha não representa um obstáculo para a conclusão do acordo e espera que ele entre em vigor em breve. Ele ressaltou que após os impactos da guerra na Ucrânia, os países europeus aprenderam a importância de diversificar e buscar novas parcerias comerciais. O acordo Mercosul-UE, aprovado em 2019 após duas décadas de negociações, aguarda a ratificação pelos parlamentos de todos os países envolvidos para entrar em vigor. Com abrangência em temas tarifários e regulatórios, como serviços, compras públicas, facilitação de comércio e propriedade intelectual, a negociação envolve 31 países.

Em entrevista após as assinaturas, Lula e Sanchéz comentaram a importância da união na luta contra o extremismo. “A negação da política e o discurso de ódio alimentado por notícias falsas”, ressaltou o presidente Lula. “Não podemos transigir com o totalitarismo nem nos deixar paralisar pela perplexidade e pela incerteza diante dessas ameaças”, ressaltou o petista, antes de assegurar que a defesa da democracia está inevitavelmente ligada à luta contra todas as formas de exclusão. Sánchez endossou as palavras do anfitrião para defender as democracias dos ataques que estão sofrendo e reiterou o total apoio da Espanha às instituições brasileiras. O primeiro-ministro espanhol disse que esses ataques “nos lembram da necessidade de permanecermos firmes na defesa dos princípios democráticos”, ao mesmo tempo em que advertiu que “não esquecer a ameaça é a primeira condição para evitá-la.”

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA