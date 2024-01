Brasil terá Dia Nacional de Combate à Tortura

Data será celebrada em 14 de julho, em referência ao dia em que Amarildo de Souza foi detido por policiais e torturado até a morte

De acordo com inquérito da Polícia Civil, o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza foi vítima de tortura, praticada por 10 policiais militares que tentavam conseguir informações a respeito de armas e drogas; na foto, pessoa usa camiseta com imagem de Amarildo arquivo Agência Brasil

13.jan.2024 (sábado)



A partir deste ano, o dia 14 de julho será lembrado como o Dia Nacional de Combate à Tortura. A Lei 14.797, que institui a celebração, foi publicada no Diário Oficial da União de 2ª feira (8.jan.2024). Eis a íntegra (PDF – 112 kB).

A data faz referência a um caso ocorrido em 2013, quando o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza foi detido por policiais militares e levado à UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde foi submetido a várias formas de tortura até a morte.

Juntamente com o dia 26 de junho, quando o mundo promove ações de conscientização sobre o tema no Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, a nova data irá compor um calendário de debate sobre direitos humanos, prisões ilegais e arbitrárias, condições carcerárias e outros temas relativos ao crime descrito pela legislação brasileira.

A nova lei foi originada em um projeto do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), aprovado em 2015 no Senado (com voto favorável do relator, ex-senador Paulo Bauer) e posteriormente na Câmara dos Deputados.

Segundo Randolfe, apesar de o Brasil ter dado apoio à Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e de ter uma lei que define o crime de tortura (Lei 9.455, de 1997), “o uso da tortura como meio de obtenção de informação continua a ser prática recorrente em nosso país”.

O senador disse entender que há no Brasil “uma certa ‘valorização’ da tortura”. Ele citou situação mostrada no filme “Tropa de Elite” no qual “policiais ‘honestos’ empregam a tortura como meio para obter informações dos moradores das comunidades no Rio de Janeiro e, assim, combater o crime”.

AMARILDO Em 14 de julho de 2013, o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza foi levado para a base da Unidade de Polícia Pacificadora da Polícia Militar do Rio de Janeiro, localizada na Rocinha, com a justificativa de que estaria detido para averiguações.

De acordo com inquérito da Polícia Civil, ele foi vítima de tortura, praticada por 10 policiais militares que tentavam conseguir informações a respeito de armas e drogas. Testemunhas que prestaram depoimento à polícia confirmaram a ocorrência de tortura na UPP.

DEBATES Como signatário, desde 2007, do OPCAT/ONU (Protocolo Facultativo à Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da Organização das Nações Unidas), o Brasil enfrenta esses tipos de crimes por meio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão autônomo responsável por, entre outras atribuições, reunir análises, ações e recomendações sobre o tema, em um relatório anual.

O último documento (íntegra – PDF – 2 MB), apresentado em 2023, apontou caminhos a serem desbravados pelas políticas públicas nacionais para combater a tortura no Brasil. De acordo com o texto, os locais de privação de liberdade (que incluem, além do sistema prisional, o sistema socioeducativo, os hospitais psiquiátricos e as instituições de longa permanência para idosos) são os que concentram a maioria dos casos dessas práticas e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Entre as recomendações, estão a realização de um censo do sistema prisional, a elaboração de uma Política Nacional de Combate à Insegurança Alimentar e de Acesso à Água em Estabelecimentos Penais, capacitação de agentes do serviço penal sobre os direitos e às especificidades da população LGBTI+ privada de liberdade, fiscalização sobre os investimentos para a melhoria da Pnaisp (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional) e o mapeamento das regulamentações que tratam da atuação das polícias penais nos Estados.

