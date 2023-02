Brasil veta dois navios de guerra do Irã no Rio de Janeiro durante visita de Lula aos EUA

Dois navios de guerra iranianos foram proibidos de atracar esta semana no porto do Rio de Janeiro. As embarcações possuíam autorização para a atracação na segunda quinzena do mês de janeiro, o que não ocorreu. Sendo assim, os iranianos demonstraram a intenção de apontarem na cidade nesta semana, no mesmo período em que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faz uma visita oficial ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, numa tentativa de aproximação entre as duas nações. A chegada dos navios iranianos neste período foi vista pelo governo brasileiro como uma espécie de provocação, o que justificou a proibição. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores, junto com outros órgãos do governo, abriu uma nova data para a chegada das embarcações de guerra do Irã, entre 26 de fevereiro e 3 de março.

Os Estados Unidos são históricos inimigos do Irã. Frequentemente pedem para que países sul-americanos pratiquem sanções contra o país do Oriente Médio ou evitem transações comerciais. Os portos do Rio de Janeiro e do Brasil são abertos para todas as nações, mas a atracação de navios militares é algo relativamente incomum, ainda mais em um período de visita diplomática a outros países.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga