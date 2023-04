Brasileiro marca presença em festa no palácio real, em Londres

O designer de joias brasileiro Fernando Jorge marcou presença no evento de lançamento da exposição Crown to Couture, realizado na última terça-feira (4/4) na residência oficial do príncipe e da princesa de Gales, o Kensington Palace, em Londres. Nascido em Campinas, o joalheiro se tornou um nome de peso no circuito internacional. Ele esteve ao lado de personalidades icônicas na elegante noite.

Com curadoria de Polly Putnam, a exposição reúne mais de 200 peças do vestuário que transitam entre o glamour da corte real da era georgiana e o modernismo.

Designers famosos, como Harris Reed, Stephen Jones, Dita Von Teese, Giles Deacon, Patrick McDowell, Boy George e Daniel Lismore, estiveram por lá. Uma atenção especial para o marquês e a marquesa de Bath, Ceawlin Thynn e Emma Weymouth, que também prestigiaram o evento.

Fernando Jorge já esteve em Brasília, em 2020, a convite de Gabi Constantino, Nathy Abi-Ackel e Susan Neves, para expor suas joias encantadoras.

Confira alguns cliques da noite:

O marquês e a marquesa de Bath, Ceawlin Thynn e Emma WeymouthDaniella Helayel e o designer brasileiro Fernando JorgeDita Von TeeseGiles DeaconStephen JonesHarris ReedNatasha PoonawallaMichelle Anselmo e Vanessa Kingori