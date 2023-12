Brasimaq e Sun Special Unem Forças para Revolucionar o Mercado da Costura Industrial

No cenário dinâmico e corriqueiro da indústria têxtil brasileira, a parceria entre Brasimaq e Sun Special marca um novo capítulo na busca pela excelência e inovação na costura industrial. De um lado, a Sun Special, uma empresa consolidada desde 1986, é reconhecida por sua expertise no comércio e distribuição de máquinas de costura, bordado, corte, laser, entre outros equipamentos relacionados à confecção.

Por outro lado, a Brasimaq, uma loja multimarca com mais de uma década de atuação e dirigida por Denilton Gomes, um especialista com mais de 25 anos de experiência no setor, destaca-se como revendedora de máquinas industriais, especialmente voltadas para confecções. Estrategicamente posicionada em cidades do sul de Minas Gerais, a Brasimaq oferece uma ampla gama de máquinas de costura, de marcas renomadas e de forma exclusiva no estado de Minas Gerais, a Sun Special.

Essa parceria exclusiva reflete o compromisso da Brasimaq em disponibilizar produtos de alta qualidade, desde os modelos do dia a dia até a linha premium, incluindo Máquinas de Bolso Vivo, Bordadeiras, Travetão, entre outros. A entrega é feita de forma rápida e com capacitação técnica para que tudo ocorra com excelência. Compromisso e suporte são peças chaves para o time Brasimaq.

Essa aliança estratégica entre Brasimaq e Sun Special não apenas reforça o comprometimento com a qualidade, mas também promove uma oferta diversificada e abrangente de máquinas industriais para o mercado de confecções brasileiro, visando aprimorar os processos produtivos e impulsionar a eficiência na indústria têxtil nacional.

Se você quer modernizar ou construir a sua fábrica dos sonhos com otimização de processos e qualidade de finalização, venha conversar com a gente!

BRASIMAQ

Endereço: R. Sete de Setembro, 166 – Formiga, MG, 35570-000

Contato: 37 9906-7987

Redes Sociais: https://www.instagram.com/brasimaqbr/

