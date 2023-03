Grama sintética: o futuro dos jardins urbanos?

Não é de hoje que a grama sintética tem se tornado uma frente muito importante de decoração e revitalizações de áreas urbanas. Afinal, ela é muito prática de ser instalada e especialmente durável, se comparada com alguma grama natural que pode queimar do sol, apodrecer as raízes com a chuva, etc. Neste artigo, você vai entender um pouco mais sobre a grama sintética e como ela pode ser o futuro dos jardins urbanos. Continue lendo!

Os diferentes modelos de grama sintética

Existem muitos tipos de grama sintética no mercado e cada uma delas vai ser usada para uma particularidade. No caso das gramas sintéticas utilizadas em jardins, elas podem ser menos robustas e mais finas, já que não vão sofrer o impacto de pessoas caminhando por cima.

No entanto, se o objetivo é colocar grama sintética no parque ou em locais em que há tráfego de pessoas, a espessura precisa ser diferente: mais grossa e resistente, de maneira que a grama não estrague conforme as pessoas andem em cima.

Já se o objetivo é colocar grama sintética em um campo público de futebol ou uma quadra em área de parque, o gramado precisa ser ainda mais resistente e com uma superfície emborrachada para que a grama não seja arrancada com as travas da chuteira.

Alta durabilidade

A durabilidade de um gramado sintético é muito alta. Independente do tipo de grama, ela vai ser feita para durar muito tempo. O que muda, é o local de instalação, já que cada local demanda uma grama em específico. Afinal, conforme você entendeu no tópico anterior, existem muitos modelos de gramado sintético e o que faz ele durar muito ou pouco é justamente a capacidade de ser resistente durante o uso. Não adianta colocar grama sintética de jardim de inverno em um campo de futebol ou parque, pois ela não vai durar.

Cores diferentes

Um dos benefícios da grama sintética é que ela é confortável e flexível para vários ambientes, e você pode combinar com cores! Sim, não existe só a grama sintética verde. Existem também outras cores, como vermelho, azul, amarelo e até rosa!

Por isso, independente do tipo de projeto que você está querendo revestir, saiba que a grama sintética pode ajudar – e muito!