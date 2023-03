Brenda Paixão fala sobre retorno para Record: “Se for um bom cachê”

Brenda Paixão foi a vencedora do Power Couple Brasil 6, reality show da Record, mas revelou não ter uma boa relação com a emissora. Após atacar a direção do programa durante o confinamento, a influenciadora não gera expectativas de assinar um novo contrato.

“Se eles viessem com um novo formato, realmente comprovado em contrato, e fosse um bom cachê, dependendo do momento que estivesse na minha vida, talvez eu toparia”, disse.

Brenda Paixão e Matheus

Brenda Paixão e MatheusReprodução

BrincandoComFogo-Brenda_Paixao_00046

Brenda Paixão – 24 anos, maquiadora, Rio Grande do Sul – Decidida, positiva e explosiva. Gosta de estar na liderança, não fica em cima do muro e, se contrariada, fica com as emoções à flor da peleNetflix/Divulgação

Brenda Paixão e Matheus Sampaio (Reprodução: Instagram)

Brenda Paixão e Matheus Sampaio (Reprodução: Instagram)Brenda Paixão e Matheus Sampaio (Reprodução: Instagram)

brenda paixao e matheus sampaio

Brenda Paixão e Matheus SampaioReprodução/Instagram

Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Matheus paixão

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

A ex-Brincando com Fogo levou R$ 330 mil do Power Couple. A quantia foi dividida entre ela e Matheus Sampaio, seu ex-namorado.

“Foi metade para cada um. A minha parte ficou guardada até pouco tempo, quando tive gastos inesperados e precisei usar uma parte. Mas está tudo certo agora, mas a minha renda vem 100% da internet”, explica ao Notícias da TV.

Recentemente, Brenda registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-companheiro por importunação. A coluna LeoDias teve acesso com exclusividade ao documento e revelou detalhes da treta entre o ex-casal do Power Couple.