Grupo da farra do INSS cria mais 2 entidades e fatura R$ 24 mi por mês

São Paulo — O mesmo grupo de empresários que está por trás da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), campeã da farra dos descontos de mensalidade sobre as aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ergueu outras duas entidades nos últimos meses.

Juntos, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap) e a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) já faturam, por mês, R$ 24 milhões com cobranças feitas diretamente na folha de pagamento dos benefícios. Ambas também são questionadas por descontos indevidos, sem autorização do segurado.

Como revelou o Metrópoles, a Ambec ampliou seu número de filiados de forma exponencial em cerca de um ano —de 38 mil para mais 650 mil — e alavancou seu faturamento mensal com os descontos nas aposentadorias de R$ 1,8 milhão para R$ 30 milhões. A entidade acumula milhares de processos judiciais por cobranças indevidas e tem sido condenada em diversas ações. Após reportagens do Metrópoles, ela virou alvo de investigação do INSS e da Controladoria-Geral da União (CGU).

BARRACA DA UNSBRAS – METRÓPOLES

Barraca da Unsbras publicada em rede social da entidade, que tem sua primeira foto datada de fevereiro de 2024 Reprodução

UNSBRAS ASSINOU TERMO COM O INSS EM SETEMBRO DE 2023 E TEVE COMO REPRESENTANTE DIRETOR QUE DEIXARIA A ENTIDADE SETE DIAS DEPOIS – METRÓPOLES

Unsbras assinou seu termo com o INSS em setembro de 2023 e teve como representante um aposentado que deixaria a entidade sete dias depois Diário Oficial da União

SETE DIAS DEPOIS DE FIRMAR O CONTRATO UNSBRAS MUDA PARA PRÉDIO VIZINHO À AMBEC E DIRETOR PASSA A SER PAI DE EMPRESÁRIO POR TRÁS DA ENTIDADE – METRÓPOLES

Sete dias depois de assinar com o INSS, uma ata de eleição da Unsbras é registrada em cartório; presidente eleito e pai do empresário Rodrigo Rosolem, do Grupo THG Reprodução

ATÉ ANTES DOS QUESTIONAMENTOS DA REPORTAGEM SITE DA UNSBRAS ESTAVA EM NOME DE PAI DE EXECUTIVO DA THG E DE EMPRESA DE MAURÍCIO CAMISOTTI – METRÓPOLES

Até antes dos questionamentos de reportagem, site da Unsbras estava em nome do pai do empresário e de uma empresa que está em nome de Maurício Camisotti, dono do THG Reprodução

APÓS QUESTIONAMENTOS DA REPORTAGEM SOBRE O SITE DA UNSBRAS NOME DE EMPRESA DE CAMISOTTI FOI RETIRADO E SUBSTITUÍDO PELA AMBEC – METRÓPOLES

Após questionamentos da reportagem, titularidade do site da Unsbras mudou para a Ambec; depois, mudou de novo, para o TI da própria Unsbras Reprodução

EM PROCESSO TRABALHISTA FUNCIONÁRIA DE TELEMARKETING DE EMPRESA DA THG DIZ QUE NA VERDADE ATENDIA RECLAMAÇÕES DA AMBEC E DA UNSBRAS – METRÓPOLES

Em processo trabalhista, atendente do grupo THG diz que trabalhava na verdade para Ambec e Unsbras Reprodução

DEFESA DA UNSBRAS AFIRMA QUE FILIA APOSENTADOS POR SMS – METRÓPOLES

Defesa da Unsbras afirma à Justiça que filia aposentados por SMS

EM AGOSTO TIO DA ESPOSA DE EMPRESÁRIO ASSUMIU PRESIDÊNCIA DA CEBAP – METRÓPOLES

Em agosto, tio da esposa de Roselem assumiu o Cebap, que fatura R$ 13 milhões mensais atualmente Reprodução

A Ambec também é citada em relatório de inspeção feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou “controles frágeis” dentro do INSS que permitem “descontos indevidos em larga escala” feitos por associações autorizadas pelo órgão a cobrar mensalidades em troca de serviços e benefícios aos aposentados.

Assim como outras associações, por trás dela estão empresários que vendem seguros e planos de saúde, como mostrou o Metrópoles. Sua diretoria é formada por pessoas da confiança do empresário Maurício Camisotti, dono do Grupo Total Health (THG), do ramo de saúde.

Um cunhado, funcionárias da família e de empresas ligadas ao empresário, e um executivo fazem ou fizeram parte da diretoria estatutária da entidade. Um inquérito policial com depoimentos deles reforça essa relação, como revelou o Metrópoles.

Pai e sogra na diretoria Documentos mostram que outras duas entidades com crescimento acelerado e acúmulo de centenas de reclamações têm elos umbilicais com o grupo ligado a Camisotti. Uma delas é a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras), que firmou seu termo de cooperação para efetuar descontos de 3% dos vencimentos de aposentados pelo INSS pelos próximos cinco anos em troca de serviços e benefícios no dia 21 de setembro de 2023.

Até aquela época, a Unsbras ficava em Belo Horizonte, e tinha um aposentado mineiro como seu presidente. Sete dias depois, foi registrada em cartório uma ata de na qual a diretoria da entidade renunciou e foi eleita uma nova gestão. Os novos diretores, então, passaram a ser Ademir Califoni e Maria Aparecida Policarpo. Eles são pai e sogra de Rodrigo Rosolem Califoni, que é executivo do Grupo THG e braço-direito de Camisotti. A sede da entidade foi transferida de Minas Gerais para um prédio vizinho à sede da Ambec, em São Paulo.

Salto de R$ 10 milhões Segundo dados do INSS, a Unsbras começou a faturar em fevereiro desse ano – foram R$ 2 milhões. Em abril, antes de o mês acabar, atingiu os R$ 10 milhões mensais. Somente nesse ano, arrecadou R$ 20 milhões de aposentados. Sua publicação mais antiga no Instagram é do dia 2 de fevereiro. A primeira publicação de seu site é do dia 15 de março desse ano. Assim como a Ambec, a Unsbras tem data de fundação formal antiga, mas passou mais de uma década dormitando no arquivo de um cartório e foi recriada nos últimos anos.

Os registros do site da Unsbras estavam até a última quinta-feira (2/5) em nome de Ademir e da empresa Benfix, que tem Maurício Camisotti como sócio. Após questionamentos da reportagem, o registro foi mudado para a retirada do nome da Benfix e a inclusão do nome da Ambec em seu lugar. Novamente, houve nova correção – desta vez, para trocar o contato da Ambec por um da própria Unsbras.

Mesmo telemarketing Em um processo impetrado na Justiça do Trabalho de São Paulo, uma atendente de telemarketing afirmou que foi contratada para prestar serviços à empresa Rede Mais Saúde, que faz parte do Grupo Total Health, mas que, na verdade, atendia mesmo reclamações de aposentados que se diziam filiados indevidamente à Ambec e à Unsbras.

Ela narra no processo judicial que tinha uma rotina insalubre porque recebia duras reclamações de pessoas que foram associadas ilegalmente às entidades. O processo foi retirado na última semana. O advogado dela disse ao Metrópoles que retirou a ação para corrigir uma questão técnica e que vai impetrá-la novamente.

Tio da esposa A outra entidade ligada ao mesmo grupo é o Centro de Estudos Dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), presidido por Edmar Policarpo Junior, que é tio da esposa de Roselem. Ela firmou acordo com o INSS em dezembro de 2022, mas os descontos começaram somente em junho de 2023. Eram R$ 388 mil mensais. Em abril desse ano, os descontos mensais chegaram aos R$ 13,3 milhões.

O site do Cebap também está em nome da Benfix, de Camisotti. Sua primeira publicação no Instagram foi no dia 2 de fevereiro, e tinha o mesmo teor da primeira da Unsbras, na mesma data: um alerta para o fevereiro roxo, uma campanha sobre doenças crônicas da terceira idade.

A reportagem ligou para o 0800 do Cebap, selecionou a opção de informações sobre planos de odontologia, e uma atendente de telemarketing da Prevident atendeu: “O sr ligou para o número errado, aqui é a Prevident. Prestamos serviços para o Cebap”, disse. Em outra ligação, desta vez, para o canal de teleatendimento médico, a reportagem foi informada por uma atendente que o serviço oferecido era da Rede Mais Saúde. Ambas as empresas são ligadas ao Grupo Total Health.

Entidades se manifestam A reportagem procurou a assessoria da Ambec, que também respondeu pelo Grupo Total Health e pela Unsbras.Por meio de nota, o Grupo THG e seus executivos e funcionários afirmam “que já tomaram as providências judiciais cabíveis e estão em fase final de ingresso de medidas complementares contra as acusações infundadas que tentam de forma recorrente nos últimos meses atingir sua honra e reputação”. “Aguardarão as respectivas decisões judiciais”.

“Como divulgado pela imprensa nos últimos dias, as associações de aposentados com acordo de cooperação firmados com INSS estão em processo de fiscalização e auditoria para avaliação da regularidade de suas operações e da formalização da base de filiados por órgãos oficiais. Conforme determinado pelo INSS as novas filiações devem ser assinados a partir de agora com sistema de biometria avançada que elevaram a segurança das formalizações das filiações”, afirma.

Já a Unabrasil [outro nome da Unsbras] afirma que “apoia as medidas e está contribuindo prontamente, prestando os esclarecimentos em todos os acionamentos dos órgãos competentes”. “Cabe informar também, que já estamos em fase de desenvolvimento de nossa solução de formalização de filiação através de assinatura por biometria para seguir levando nossos benefícios a mais aposentados e expandindo nossa base de associados”.

“Por fim, esclarecemos que a Unabrasil não tem qualquer interesse no envolvimento em polêmicas que não possuem relação com as demandas de órgão oficiais ou com o bem-estar de seus associados”, diz. As perguntas da reportagem, sobre o elo entre empresas do Grupo THG com a Unsbras e sobre o aparelhamento de associações em benefício das empresas do grupo, não tiveram resposta.

A Rede Mais afirma que não comenta sua relação com clientes. A Benfix afirma ser uma empresa corretora de benefícios que tem “várias associações clientes com algum tipo de serviço prestado e contatamos comercialmente todas associações e sindicatos deste segmento para ofertar nossas soluções.

A Prevident afirma que “não há esclarecimento adicional ou de relevância, sobre o fato comum de mercado, de haver contratantes de mesmo segmento em sua base de clientes”. O Cebap afirma que “realiza critérioso processo de seleção de suas parcerias, que dentre outros aspectos avalia a especialização no segmento de atuação, a regularidade da pessoa jurídica e o histórico de excelência na prestação dos serviços propostos”.

INSS defende “critérios legais” O INSS afirma que “está acompanhando a execução dos Acordos de Cooperação, respeitadas as relações privadas de ambas entidades”. “A regra legal não impõe ao INSS fazer essa verificação, bem como, deixa claro os critérios que são iguais para acesso de qualquer entidade não podendo o INSS tratar por critérios diferentes qualquer requerente, mas sim pelo critério legal”, diz.

Segundo o INSS, “tanto a AMBEC como a UNSBRAS prestaram, desde a celebração do Acordo com o INSS, informações sobre sedes, endereços alterados e mudanças estatutárias promovidas e o INSS está realizando o acompanhamento, assim como os órgãos de controle”. “Já a UNSBRAS, em 23/01/2024, informou a alteração de sede e foi realizada visita técnica em 13/04/2024, na nova sede”.