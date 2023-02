Ciúme? Lucas Lucco comenta affair de Lari e Fred no BBB23: “Me trocou”

Lucas Lucco causou alvoroço na madrugada deste sábado (4/2) ao ter uma “crise de ciúmes” por Larissa, do BBB23. O sertanejo lembrou que a sister já o citou na casa, mas lamentou ter sido “trocado” por Fred.

“Vi que a Lari falou de mim lá no BBB, mas me trocou pelo Fredim :(“, disse no Twitter.

Os internautas entraram na brincadeira e aproveitaram para shippar o casal confinado. “Te cuida, Lucas, a gata tem dono”, disse um perfil.

Muito bem trocado pic.twitter.com/Bw6sLhWV2O

— vic ᶜᵈˡ (@avictuita) February 4, 2023

E você, shippa Larissa e Fred?

