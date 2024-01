2024 chegou! Por que os brasileiros devem se animar com o novo ano

Uma pesquisa mundial do instituto Ipsos mostrou que a humanidade espera um 2024 melhor do que 2023. Mesmo porque a expectativa para o ano passado (sim, ele já passou) não era lá das melhores. E há realmente motivos para o otimismo para os brasileiros

Ou pelo menos um “otimismo com pé no chão”.

Porque a maior parte dos brasileiros gosta de boa música e esportes. E isso vai ter de sobra.

Mas também precisa de emprego e uma economia melhor. A tendência, pelo menos, é de que essas áreas vêm com notícias um pouco melhores.

Montamos aqui alguns perspectivas para começarmos o ano, pelo menos neste primeiro dia, com uma perspectiva mais positiva. Agora é esperar que ela se concretize.

Vagas de concurso O ano de 2024 começa com grandes expectativas para os concurseiros. São esperados a abertura de quase 20 mil vagas, para nível fundamental, médio e superior em diferentes órgãos dos governos federal e estaduais.

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) deve ser publicado ainda em janeiro de 2024. São mais de 6 mil vagas na administração federal com salários que variam de R$ 5 mil a R$ 22 mil.

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos (32)

Passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros, mas encarar a maratona de provas e estudo exige muita dedicação Pixabay

***laptop-g91ff261aa_640

Confira algumas dicas que podem ajudar no processo de preparação Pixabay

***saúde mental

1. Cuide da saúde mental e autoestima: não tenha em si mesmo um adversário. Manter o pensamento positivo, acreditar no seu potencial e sonhos ajuda a permanecer focado. É preciso aprender a lidar com medos, limites e adversidades que podem surgir na rotina de estudos Getty Images

***computer-g52f25bd80_640

2. Estude de forma antecipada: esperar a divulgação do edital do certame para começar a estudar é um dos maiores erros dos concurseiros. Buscar edições de provas passadas e responder questões ajuda a fixar o conteúdo Pixabay

***open-book-gbbaaa94f8_640

3. Entenda como a banca examinadora funciona: dedique um tempo para conhecer e solucionar provas anteriores. Muitas questões são repetidas, e o participante pode ter sorte de responder um enunciado já conhecido Pixabay

***laptop-gfe890fb9d_640

4. Mantenha-se informado: acompanhar os assuntos pautados pela mídia – jornais, televisão e redes sociais – e estar antenado com fatos relevantes que afetam a sociedade significa estar um passo à frente da concorrência Pixabay

right-g2950c3f98_640

5. Dê atenção ao direito: muitos concursos, principalmente para área militar, exigem conhecimento em diversas áreas do direito. As disciplinas com maior número de questões são direito constitucional, direito penal e direito administrativo Pixabay

***man-g1b0cff6ad_640

6. Exercite a escrita: no geral, as provas de redação têm peso eliminatório. Se os candidatos acertarem o mesmo número de questões de múltipla escolha, a prova de redação é critério de desempate. Por isso, praticar escrita, interpretação de texto, pontuação. e saber organizar ideias e informações de forma coesa e coerente é um grande diferencial Pixabay

***book-ga609e79ec_640

7. Leia bastante: um tempo dedicado à leitura é essencial para quem busca aprovação. A prova precisa ser interpretada para ser respondida Pixabay

***business-gd1788d6cd_640

8. Desenvolva habilidades pessoais: determinação, persistência, organização e produtividade fazem parte de todo o processo Pixabay

***people-gcacbbbc90_640

9. Adapte o estudo à vida: ainda há uma grande quantidade de candidatos que acreditam que o estudo para as provas deve ser a prioridade máxima da rotina, do contrário, não terão chance de aprovação. É necessário investir em gestão de tempo e organização, para que exista a adaptação adequada Pixabay

***laptop-g34fe45345_640

10. Conheça os próprios pré-requisitos: as premissas que precisam ser avaliadas são remuneração, local de trabalho (cidade de lotação, perfil da entidade ou órgão), rotina de atividades, funções exercidas, possibilidades de crescimento e política de valorização e benefícios Pixabay

Outro importante concurso é o unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a prova deverá ser realizada ainda no primeiro semestre de 2024. Serão oferecidas 520 vagas para analista e técnico judiciário em diversas especialidades para todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), exceto o TRE-TO que tem certame válido.

Brasileiros de olho na economia As projeções do mercado financeiro para a economia em 2024 também são positivas. Não dá para esperar nada espetacular, mas depois de 2023 relativamente melhor do que o aguardado, o mercado não olha tão feio para o futuro.

O último boletim Focus – relatório do Banco Central (BC) que ouve especialistas do mercado – apontou que espera-se que a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), termine o ano abaixo dos 4%, em 3,91%.

A expectativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça um pouco mais do que o previsto inicialmente, 1,52%. Sim, é pouco. Inclusive, é um número menor do que aquele que deve ser registrado em 2023, mas ainda assim a variação é positiva.

Por sua vez, os juros contratados pelos brasileiros também deverão ficar mais baixos. A taxa básica de juros (Selic), que serve como referência para as demais taxas (como os empréstimos, por exemplo), deve romper a barreira dos dois dígitos e encerrar 2024 a 9% ao ano – hoje, a Selic está em 11,75% a.a.

É hora de olhar para Paris e torcer O mundo vai parar entre 26 de julho a 11 de agosto para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris. E como torcedor profissional, o brasileiro estará de olho.

Em 2023, no ano pré-olímpico, os atletas do Brasil conquistaram 17 medalhas, sendo três ouros, seis pratas e oito bronzes. Apesar do resultado ter mostrado uma queda em relação aos feitos dos últimos anos, pode ser explicado pelas inúmeras lesões sofridas por algumas das principais estrelas do esporte nacional.

Porém, há pelo menos dois nomes que podem dar alegria para os brasileiros. São elas: a skatista Rayssa Leal e a ginasta Rebeca Andrade.

Skatista Rayssa Leal Mas não é só de Olimpíada que vive o brasileiro. Apesar de vir de uma amarga derrota para a Argentina, em pleno Maracanã, na última Copa América, a Seleção Brasileira passa por uma reformulação e novos craques estão chegando com tudo.

Sempre sendo seleiro de craques, a Amarelinha já conta com grandes jogadores como Vini Jr. e Rodrygo e tem promessas como Vitor Roque, do Barcelona, e Endrick, do Palmeiras, despontando no futebol. A competição deste ano acontece entre 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos.

Ainda para os fãs de futebol, 2024 também terá a Eurocopa. Contando com as principais seleções da Europa, o torneio ocorrerá entre 14 de junho a 14 de julho.

É tempo de cantar junto Ainda dá tempo de guardar dinheiro para os shows internacionais que vão passar pelo Brasil neste novo ano. Entre as atrações mais esperadas, estão dois dos maiores festivais do país: o Lollapalooza e o Rock in Rio, além dos shows de uma das maiores bandas de rock do mundo.

O Lollapalooza, que acontece em São Paulo (SP), entre os dias 22 e 24 de março, traz apresentações de grandes artistas como Sam Smith, banda Blink-182, Arcade Fire, Paramore, Limp Bizkit e SZA.

Já o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro (RJ) entre 13 e 22 de setembro, conta com shows de Ed Sheeran, Imagine Dragons,Ne-Yo, Joss Stone, e muito mais. Kate Perry é esperada.

Joss Stone Além dos festivais, outros shows imperdíveis já estão confirmados, como é o caso da banda Iron Maiden, que retorna ao Brasil com apresentações em São Paulo (SP), nos dias 6 e 7 de dezembro.

Os fãs de Jonas Brothers também podem comemorar! Após anunciarem a turnê mundial do trio, os irmãos Joe, Kevin e Nick confirmaram que vem ao Brasil no dia 16 de abril, para um show em São Paulo (SP).