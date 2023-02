Bruna Marquezine curte trio de Àttooxxá em Salvador

A atriz Bruna Marquezine foi vista na noite deste sábado (18) curtindo o trio de ÀTTØØXXÁ no circuito Dodô (Barra-Ondina). Esse é o único percurso em trio elétrico da banda neste ano.

Reunindo pagodão, soundsystem, música eletrônica e pop, Àttooxxá e o grupo Tropkillaz estão promovendo uma efervescência de sons na noite deste sábado na Barra. No percurso até Ondina, a expectativa é de que o grupo eletrônico internacional Major Lazer suba no trio a qualquer momento.

A banda volta ao Centro na terça-feira (21) para dois shows. Primeiro eles participam do encontro de trios com Carlinhos Brown, na Praça Castro Alves, e depois tocam no palco Batekoo, também montado no mesmo local.

Além dos shows gratuitos, o ÀTTØØXXÁ se apresenta nos camarotes Harém (17/02) e Band (20/02). Completando sua programação de Carnaval, o grupo leva seu show para outros estados, com apresentações em Natal (RN) e Recife (PE) no dia 19.

