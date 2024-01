Entenda procedimento feito por sister do BBB24 para aumentar o bumbum

Nessa sexta-feira (5/1), o Brasil conheceu alguns famosos e anônimos que participarão do BBB24. A mineira Deniziane, de 28 anos, foi uma das confirmadas e revelou ter feito uma remodelação glútea antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A técnica tem como a finalidade deixar o bumbum esteticamente mais atraente. Geralmente, aumenta o tamanho da área e também diminui a flacidez.

Pipoca e Camarote do BBB24

Pipoca e Camarote do BBB24 Divulgação

Wanessa BBB24

Wanessa Camargo Foto: Divulgação

Rodriguinho BBB24

Rodriguinho Foto: Divulgação

Fernanda BBB24

Fernanda Foto: Divulgação

BBB24 Alane

Alane Foto: Divulgação

bbb24 Vinicius Rodrigues

Vinicius Rodrigues Foto: Divulgação

giovanna bbb24

Giovanna Foto: Divulgação

BBB24 Nizam

Nizam Foto: Divulgação

Vanessa Lopes BBB24

Vanessa Lopes Foto: Divulgação

MATTEUS BBB24

Matteus Foto: Divulgação

BBB24 Deniziane

Deniziane Foto: Divulgação

Lucas Pizane BBB24

Lucas Pizane Foto: Divulgação

Maycon BBB24

Maycon Foto: Divulgação

BBB24 MC Bin Laden

MC Bin Laden Foto: Divulgação

BBB24 Leidy Elin

Leidy Elin Foto: Divulgação

“Na hora [em que é realizado o procidente], é possível observar uma melhora da região, principalmente quando se trata de volume. A flacidez tende a melhorar em torno de 30 a 90 dias, quando há um estímulo maior de colágeno”, explica a médica Fernanda Nichelle, especialista em beleza e saúde da pele.

“Quando o procedimento é feito com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, se faz necessário que, depois de um tempo, dependendo do produto que foi aplicado, seja refeito”, conta. De acordo com a expert, o produto usado tende a ser absorvido, por isso, a remodelação não tem efeito a longo prazo.