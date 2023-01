Bruno Gagliasso revela para quem vai sua torcida no BBB23

Durante sua participação no Encontro desta terça-feira (17/1), Bruno Gagliasso contou para quem vai sua torcida no BBB23. O artista também revelou com qual frequência assiste o reality show da TV Globo.

“Mas é claro que assisto! Sou viciado desde o primeiro”, comentou Gagliasso, que foi ao programa matinal para falar da estreia da minissérie Marighella, adapta do filme que esteve em cartaz nos cinemas.

Bruno Gagliasso

Bruno GagliassoReprodução/ Globo

Bruno Gagliasso em Santo

Bruno Gagliasso em SantoDivulgação/ Netflix

Bruno-Gagliasso-Lula-Bolsonaro

Bruno GagliassoReprodução/Instagram

operacaomarenegra-amazon-exclusive- bruno gagliasso

Bruno GagliassoReprodução

Ao ser questionado para quem vai sua torcida nesta edição do BBB, Gagliasso revelou: “Conheço o Fred (Nicácio), ele cuida da pele do meu filho, do Bless”. O ator também citou outros participantes: “Estou torcendo para ele também, para Tina, gosto do Guimê, o Cara de Sapato é gente boa para caramba”. Fred Nicácio é médico dermatologista e influenciador.

Polêmica no EncontroAinda durante sua participação no programa apresentado por Patrícia Poeta, o marido de Giovanna Ewbank se negou a falar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vivendo Lúcio na produção de Wagner Moura, Gagliasso comentou: “Vivo a escória da história, um cara extremamente racista, fascista. O cara que perseguiu e matou Marighella, um cara que existiu. Acho tão importante Marighella estar indo ao ar agora, num momento tão delicado que a gente está vivendo.”

“O projeto passou por quatro governos: Dilma, depois Temer… Depois do Temer… Não sei nem como é que eu chamo”, zombou o ator. Manoel Soares brincou: “Segue a vida”. “Não consigo chamar agora. O Bozo!”, disparou Bruno, completando: “Foi mais forte que eu (risos)”.