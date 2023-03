Bruno Reis discute soluções para problemas do transporte público com ministro das Cidades

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, se reuniu nesta quarta-feira (8) com o ministro das Cidades, Jader Filho, para discutir iniciativas e ações para resolver os problemas enfrentados pelo transporte público no Brasil.

No encontro, Bruno estava acompanhado de outros integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que apresentaram ao ministro possíveis soluções para as dificuldades dos sistemas nas grandes cidades do país.

Entre as ideias apresentadas, de acordo com Bruno Reis, estão um subsídio para o transporte, incentivos fiscais para reduzir o custo de operação, linhas de crédito para aquisição de novos ônibus e investimentos em veículos elétricos.

Outras iniciativas propostas são a criação de um Refis (Programa de Recuperação Fiscal) e o investimento em tecnologia para reduzir o custo dos sistemas.

“Levamos uma série de ideias que foram contribuições que nós, prefeitos, temos. O ministério quer agora, com uma maior especificidade, com a equipe da pasta, tentar formatar algo que possa dar uma solução definitiva para transporte público no Brasil”, afirmou Bruno Reis.

“O ministro pediu que a gente pudesse contribuir com a equipe dele, então me coloquei à disposição, e a minha equipe também, para que a gente possa retornar a Brasília outras vezes e contribuir para avançar em busca de uma solução definitiva”, acrescentou o prefeito.

Ainda em Brasília, Bruno Reis e integrantes da FNP se encontraram com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para tratar de assuntos relacionados aos municípios, entre eles o transporte público e a criação do conselho federativo. Na reunião, Bruno pediu que Alckmin seja um embaixador em Brasília da questão do transporte, que enfrenta problemas em todo o país.