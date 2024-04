Buscas pelos fugitivos de Mossoró custou R$ 6 milhões ao governo

A operação para capturar por Rogério Mendonça, 35 anos, e Deibson Nascimento, 33 anos, fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) custou ao governo brasileiro R$ 6 milhões, uma média de R$ 121 mil por dia, informou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira (5). Foram mais de 500 agentes, helicópteros e drones com visão noturna e mapa de calor, além de cães farejadores envolvidos na operação. Na quantia está incluso gasto de passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações áreas para os agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Força Penal Nacional.

Rogério e Deibson foram encontrados na quinta-feira (4), em Marabá (PA), após 50 dias de buscas. A Polícia Rodoviária Federal foi a que representou a maios parte dos gastos, somando R$ 3,3 milhões. Logo atrás vem a Força Nacional, com R$ 1,4 milhão, Polícia Federal, com R$ 665 mil, e Força Nacional, com R$ 625 mil. Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram transferidos de volta para o presídio de Mossoró durante a madrugada desta sexta e estão em celas separadas e contam com monitoramento pesado.