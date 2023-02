Butantan entrega 1,8 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan entregou na manhã desta sexta-feira, 3, 1.895.600 doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao Ministério da Saúde. Os imunizantes serão utilizados para vacinação de crianças de 3 a 4 contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o instituto, foram 4,5 milhões de doses fornecidas para a vacinação de crianças no país, desde a aprovação do uso emergencial do medicamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no público de 3 anos 4 anos e 11 meses de idade. As doses foram produzidas com o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado pela farmacêutica chinesa Sinovac no final de agosto do ano passado. As entregas aconteceram em quatro etapas: em setembro e novembro de 2022, no início de janeiro de 2023 e nesta sexta-feira. Segundo o Butantan, são necessárias aproximadamente 12 milhões de doses da vacina para imunizar a faixa etária liberada.

