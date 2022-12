Cachorro é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar soterrado em Campos do Jordão

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar soterrado após um deslizamento de terra em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira, 26. Segundo os Bombeiros, a corporação foi acionada após um deslizamento de terra em um terreno baldio, situado no bairro Britador. Moradores relataram que ouviram o choro de um cachorro e ligaram para os Bombeiros. Ao chegar no local, a equipe encontrou o animal foi encontrado soterrado na lama. A região do Vale do Paraíba, onde a cidade está situada, foi atingida por uma forte chuva nesta madrugada, o que pode ter causado o deslizamento. O resgate contou com apoio dos moradores e da Defesa Civil do município e durou cerca de 40 minutos. O cachorro foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade, visto que o animal não possui um dono.

