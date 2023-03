Caçula de Carlos Villagrán, o Quico, entra para o Onlyfans

Vanesa Villagrán, filha de Carlos Villagrán, de 40 anos, compartilha diversas postagens nas redes sociais e anuncia promoções no Telegram 29/03/2023 17:55, atualizado 29/03/2023 17:55

Vanesa Villagrán, filha caçula de Carlos Villagrán, o eterno Quico, do Chaves, entrou para o Onlyfans. A mexicana, de 40 anos de idade, ainda aproveita as redes sociais, como o Twitter e o Telegram, para divulgar o conteúdo que posta na plataforma adulta. No site, a empresária deixa um recado para seus fãs: “Bem-vindo a um conteúdo mais legal”.

Além dos contéudos, que possui assinatura por US$ 11 (R$ 56), Vanesa ainda compartilha uma lista de presentes. Entre os desejos da filha de Quico, estão lingeries no valor de US$ 91 (R$ 470) até um cortador de pontas de cabelo, avaliado em US$ 3,7 mil (R$ 19,4 mil).

No Telegram, disponível também para assinantes, Vanesa Villagrán compartilha uma prévia do conteúdo publicado na plataforma adulta, além de promoções e ofertas especiais para seus fãs.

A mexicana trabalha como representante do pai e tem o Instagram voltado ao eterno Quico. Vanesa é fruto do relacionamento de Carlos Villagrán, que hoje tem 79 anos, com Graciela Rivera.

