Café brasileiro estará na feira ‘Specialty Coffee Expo’ nos EUA

Variedades de café brasileiro serão expostas e poderão ser consumidas até este domingo (14) na feira “Specialty Coffee Expo”, que ocorre em Chicago, nos EUA. Os produtos integram uma plataforma digital de Indicações Geográficas (IGs), desenvolvida por meio de uma iniciativa do Instituto CNA. Os cafés que estarão no estande da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) são de regiões com IGs reconhecidas e têm selos com informações de rastreabilidade e qualidade do produto, desenvolvidos por um sistema de gestão, controle e rastreabilidade. Atualmente estão registradas 14 indicações geográficas brasileiras de café, sendo 9 Indicações de Procedência (IP) e 5 Denominações de Origem (DO). A iniciativa do Instituto CNA, Sebrae e ABDI vai dar mais garantia para os mercados compradores por meio das tecnologias digitais.

De acordo com a assessora técnica do Instituto CNA, Marina Zimmermann, a plataforma ainda não está concluída, mas já está sendo utilizada pelas 14 entidades gestoras das IGs no Brasil registradas até o momento. “Na embalagem dos cafés tem um QR Code que traz todos os dados sobre a região em que foram produzidos, além de vídeo e foto e o consumidor poderá ter acesso a tudo isso em idioma inglês”, afirmou Marina. A iniciativa de desenvolver o sistema foi lançada em 2023 pelo Instituto CNA, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A empresa vencedora do edital da chamada pública foi a Agtrace Rastreabilidade Agrícola.

A plataforma digital vai monitorar o relacionamento com o mercado nacional e internacional, além de potencializar referências como qualidade e origem dos grãos que possuem IG reconhecida, produzidos no país. A previsão é de que seja entregue no segundo semestre deste ano. A assessora técnica explicou que a adesão de 14 das 15 entidades gestoras das IGs de cafés do Brasil ao projeto de Digitalização das Indicações Geográficas da CNA propiciou a organização do movimento das indicações brasileiras e vem estimulando o seu fortalecimento para ações de comunicação e marketing desses cafés. “A nova ferramenta vai garantir a qualidade dos produtos nacionais e do ambiente de agregação de valor de cafés aos produtores rurais”, disse.