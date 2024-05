SP Alto Astral: Programa Vem Dançar promove bailes para público 60+

Idosos de São Paulo, que gostam de dançar, têm anotado em seus calendários compromissos periódicos para colocar o corpo em movimento. São os bailes do Programa Vem Dançar, da Prefeitura de São Paulo, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer).

Os encontros são gratuitos, ocorrem em diversos clubes da cidade, são organizados por temas e estilos de música e contam até com transporte público gratuito que leva os interessados de um ponto de encontro até o local do baile.

O objetivo é estimular a prática de atividade física e o lazer da população idosa por meio da dança, que tem se mostrado uma importante estratégia para manter essa parcela da população em movimento.

A ideia é combater o sedentarismo, que pode interferir na qualidade de vida e na capacidade funcional da população durante o envelhecimento.

Segundo a Seme, cerca de 1.500 pessoas comparecem aos bailes a cada edição. A média de idade do público participante é de 72 anos. Desde 2007, já foram cerca de 145 bailes, com estilos musicais que vão desde o boleto e a valsa até o forró, samba e rock.

Idosos que participam de programas e serviços da prefeitura, como o NCI (Núcleo de Convivência de Idosos), ou as atividades físicas promovidas em Unidades Básicas de Saúde, são alguns do público-alvo da iniciativa. Entretanto, os bailes são abertos a quaisquer pessoas acima de 60 anos que queiram participar.

O evento não é só para casais. Como há uma alta demanda feminina, os bailes do Programa Vem Dançar contam também com a participação de instrutores – os “Personal Dancers” –, que estimulam a participação ativa de todos os presentes.

Nesta quarta-feira (7), o programa Vem Dançar promove o Baile das Mães, em homenagem ao Dia das Mães (confira local e horário mais abaixo do texto).

Os três últimos eventos foram Baile Nordestino, no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), Baile do Azul e Branco, no Clube Esperia, e Baile do Rock, no Clube Juventus.

Neusa no Vem Dançar do Rock

A aposentada Neusa Lourenço, de 80 anos, no baile do Rock promovido pelo Programa Vem Dançar no início de abril Arquivo Pessoal

Baile Vem Dançar_CTN

Evento realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, atraiu centenas de idosos para o baile Divulgação/Seme

Baile do Rock

Divulgação/Seme

Personal Dancer

Mesmo quem não tem parceiro de dança se mantém ativo nos bailes com os ‘Personal Dancers’, que estimulam a participação de todos Divulgação/Seme

Neusa e João no Vem Dançar Azul e Branco

Neusa Lourenço e o parceiro de dança João Flores no baile Azul e Branco promovido pelo Programa Vem Dançar em abril Divulgação/Seme

Melhoria na saúde, autoestima e disposição Neusa Lourenço, de 80 anos, está aposentada, mas se mantém ativa com os eventos de dança na cidade. Ela, que tem formação em francês e trabalhou em multinacional bilíngue, não se deixou ficar parada quando a aposentadoria chegou. Encontrou nos bailes um motivo para se movimentar – ainda que o marido prefira ficar em casa.

A saída foi encontrar um parceiro de dança e, com ele, frequentar os bailes da cidade. Para Neusa, o Vem dançar melhora a saúde, a autoestima e a disposição dos participantes.

“É como dizem: mente sã, corpo são. A dança é um exercício que pede de tudo da pessoa, como disposição, coordenação, e memória. Quando eu estou dançando, eu estou física e mentalmente bem. Além disso, proporciona a socialização entre pessoas da mesma idade, afastando a solidão”, afirma.

Serviço Baile das Mães

Data: 7 de maio

Horário: das 13h às 17h

Local: Círculo Militar

Endereço: Rua Abílio Soares, 1589, Ibirapuera

Facebook: @vemdancar.ofc

Instagram: @vemdancar.ofc