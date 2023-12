Cai peso do Executivo no total de leis em 2023

Foram promulgadas 263 normas em 2023, o maior número desde 2018. Destas, só 24% tiveram autoria do governo. Em 2022, foram 40%

O Congresso promulgou 263 normas em 2023. É o maior número desde 2018. Foram 259 leis ordinárias ou complementares e 4 emendas à constituição.

A participação do Executivo nessas normas caiu. Só 64 leis (24% do total) tiveram o governo na autoria. Do outro lado, 139 (mais da metade) tiveram autoria da Câmara e 44 delas (17%) do Senado.

Os dados foram compilados pelo Poder360 das listas presentes nos relatórios de atividade legislativa do Senado.

Congresso mais forte Mais leis de autoria de deputados e senadores podem ser vistas como um sinal da retomada em curso de protagonismo do Congresso. Câmara e Senado têm aumentado seu poder nos últimos anos e controlam fatia cada vez maior do Orçamento.

O Congresso era o maior legislador do Brasil até o golpe de 1964. A partir da ditadura militar, o Executivo passa a ser o maior legislador. A volta da democracia, inicialmente, não mudou isso. O Executivo Federal continuou a ser o maior legislador, o que só mudou em 2015, afirma o cientista político Carlos Pereira.

“Dilma permite que passe [o pagamento de] emendas parlamentares impositivas. Foi uma concessão de poder ao Congresso para tentar evitar o impeachment. Ali começa a mudar. Depois, com o governo Bolsonaro, o Legislativo começa a ter cada vez mais preponderância porque o presidente não assume esse papel de protagonista”, diz o professor de ciência política da FGV.

Nos dados compilados desde 2018 pelo Poder360, é possível identificar apenas um período em que o Executivo voltou a ter a autoria de mais normas aprovadas: o ano de 2020. Naquele ano, a Presidência assinou 60% das normas aprovadas.

Isso aconteceu devido à aprovação rápida de uma série de medidas enviadas pelo governo do então presidente Bolsonaro para tentar conter os efeitos da pandemia.

O governo volta a ter, depois disso, uma queda ao patamar de 40% das normas promulgadas de autoria do Executivo. A queda se intensifica em 2023, quando só 24% das normas partiram do Executivo.

O governo Lula 3 conseguiu passar medidas importantes em seu 1º ano, como a Reforma Tributária, o Marco Fiscal e uma série de medidas que mudam o sistema de arrecadação e que instituem benefícios sociais. Apesar disso, parte crescente do total de leis promulgadas veio da Câmara.

Carlos Pereira diz que isso pode ser reflexo de decisões e concessões do próprio governo. “O fato de Lula ter montado uma coalizão com partidos que estavam antes com Bolsonaro, como União Brasil, PP e PSD, dotou o Executivo de menor capacidade de ser preponderante. É uma coalizão muito heterogênea”.

Apesar disso, o professor da FGV diz que o importante é se perguntar se esse padrão de preponderância do Legislativo interessa ou não ao governo. “Presidencialismo multipartidário com legislativo preponderante normalmente é sinônimo de crise. Mas a despeito da clara preponderância do Legislativo, o governo Lula não se mostra vulnerável. Não tem medo de impeachment. Isso sinaliza que o Legislativo está atuando em conformidade com o Executivo”, diz.

METODOLOGIA O Poder360 compilou os dados das listas de leis promulgadas que aparecem dentro dos relatórios de atividade legislativa do Senado. A série histórica dos dados começa em 2018 porque é o primeiro ano para o qual os dados das listagens trazem informações comparáveis sobre a autoria das normas que foram publicadas.

OUTRO LADO O Poder360 pediu à SRI (Secretaria de Relações Institucionais) que se manifestasse sobre o assunto. O ministério não respondeu aos questionamentos do jornal digital sobre os dados desta reportagem. Enviou, porém, um balanço das atividades da SRI no ano de 2023 (íntegra – 10,7 MB) no qual destaca ter tido uma taxa de aprovação maior que a de outros governos entre os projetos de lei que enviou ao Congresso. O jornal digital solicitou os dados desses projetos de lei das várias administrações, mas não foi atendido.