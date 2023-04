Caio Bonfim fatura índice para Paris-2024 na marcha atlética

O Brasil terminou o domingo (23) com dois índices olímpicos para os Jogos de Paris-2024. Horas depois de Daniel Nascimento obter o feito na Maratona de Hamburgo, na Alemanha, Caio Bonfim repetiu a dose na marcha atlética, no Meeting de Varsóvia, na Polônia. As marcas ainda precisam ser oficializadas pela World Athletics, a federação internacional de atletismo.

Caio Bonfim obteve a medalha de ouro nos 20 quilômetros, com o tempo de 1min19s43. Ele foi seguido de perto pelo equatoriano Brian Pintado, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, medalhista de prata (1min19s58), e pelo mexicano Isaac Palma (1min21s47).

Com esta marca, que é nominal, o brasileiro superou o índice em 27 segundos, de acordo com as marcas estabelecidas pela World Athletics. A entidade tem até o dia 30 de junho de 2024 para oficializar o índice de Caio, medalhista de bronze no Mundial de Londres-2017.

Quando oficializado o índice, o brasileiro de 32 anos terá confirmada a vaga em sua quarta Olimpíada da carreira. Ele estreou nos Jogos em Londres-2012, quando terminou a prova dos 20km em 39º lugar. No Rio-2016, flertou com o pódio ao ficar em quarto. E, na Olimpíada de Tóquio, em 2021, ele foi o 13º.

No mesmo meeting polonês, Érica Sena se aproximou do índice. Ela ficou a menos de um minuto da marca ao terminar a prova em 1h30min19s. O índice feminino é de 1h29min20s.