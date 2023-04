Caixa anuncia retomada de investimento em cultura com R$ 30 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (27/4) a retomada de investimentos na cultura, suspensa durante o governo Bolsonaro, no total serão investidos R$ 30 milhões na área. A medida foi anunciada em evento que destacou as ações dos 100 primeiros dias da nova gestão no banco.

Para presidenta do banco, Maria Rita Serrano, o investimento marca uma retomada do incentivo à cultura na Caixa.

“Voltamos a investir nos projetos, reaquecendo o setor cultural, gerando emprego e renda com uma programação plural, valorizando nossa tradição e história. A promoção do acesso à cultura é uma ação de preservação de identidade, dos brasileiros e estamos resgatando esse valor tão importante para o país”, disse Serrano.

A seleção pública vai incluir projetos culturais na programação 2023/2024 das sete unidades da Caixa Cultural em: Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O último edital do Programa de Ocupação de Espaços da Caixa Cultural tinha acontecido em 2018 e foi abandonado nos anos seguintes.

“Durante esses tempos passados tivemos um processo muito duro sem ministério da Cultura, sem incentivos ao setor cultural. Esse setor abriga 7 milhões de pessoas no país. A cultura é viva, feita de seres humanos e não se desenvolve sozinha e é por isso que precisamos retomar o investimento nesta área”, ressaltou a ministra da Cultura, Margareth Menezes durante o evento.

As inscrições já estão abertas e vão até dia 31 de maio. Produtores de todo o país poderão se inscrever nos segmentos de artes visuais, dança, cinema, teatro e música. Clique aqui, para se inscrever na seleção pública.

Bolsa FamíliaO evento em Brasília também contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, que anunciou novidades para beneficiários do Bolsa Família.

Entre as medidas destacadas, a Caixa anunciou que vai emitir 8 milhões de cartões para beneficiários de programas sociais. Segundo o banco, por meio dos cartões, beneficiários vão conseguir fazer compras, pagar contas e transferir dinheiro pelo WhatsApp. A medida visa diminuir as filas nas agências físicas.

Segundo o ministro, a implementação do Bolsa Família está chegando em sua etapa final. Dias anunciou a inclusão de R$ 50 para beneficiários que estejam grávidas. Além disso, o programa agora estabelece uma renda mínima de R$ 142 por pessoa para as famílias inscritas no programa.

“Haverá agora também um mínimo de R$ 142 per capita para famílias beneficiárias. Quando o número de familiares ultrapassar 4 ou 5 pessoas, garantiremos essa renda mínima. Isso é muito importante porque faz toda diferença para as famílias”, destacou.