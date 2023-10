Iate Clube de Brasília elegerá novo comodoro nesta quinta-feira

DIVULGAÇÃO/IATE CLUBE DE BRASÍLIA

Os sócios do Iate Clube de Brasília vão eleger o novo comodoro e conselheiros nesta quinta-feira (5/10).

As eleições ocorrem presencialmente, das 11h às 20h. Um dos clubes mais famosos da capital do país, o Iate tem um orçamento anual de R$ 60 milhões.

Disputam a chefia do Iate Clube Luiz André Reis, conhecido como Culé, e Fábio Gondim.

Da chapa de situação, Culé é sócio do Iate Clube desde 1980 e acumula vitórias em regata. Ele atua no Conselho Deliberativo da instituição desde 2011. Culé lidera o grupo Orgulho de Ser Iate, que tem 11 como número de urna.

Luiz André Reis, o Culé, concorre ao cargo de comodoro do Iate Clube de Brasília Fábio Gondim é da oposição. Ele adquiriu o título do Iate em 2004, praticou diferentes esportes no clube e foi presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Deliberativo de 2017 a 2020. A chapa Renovação Iatista vai às urnas com número 33.

Fábio Gondim concorre ao cargo de comodoro do Iate Clube de Brasília

