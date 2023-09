Calor animal: onça-pintada, elefante e macacos se refrescam com picolés no BioParque do Rio

Com as temperaturas batendo recordes neste fim de inverno, até a dieta dos animais do BioParque do Rio de Janeiro sofreu modificação e ganhou um ingrediente irresistível: picolés. As iguarias foram preparadas nos mais diversos sabores, que vão dos mais comuns, de frutas, até aos exóticos, como o de sangue. Nesta sexta-feira, 22 de setembro, véspera da comemoração do “Dia do Sorvete”, todos os “bichinhos” se deliciaram e refrescaram com as guloseimas. O leão Simba foi o primeiro a receber o seu picolé no sabor sangue em formato de pudim. Logo em seguida, a carismática elefanta Koala prova o gelado alimento em sabor de frutas. E a onça-pintada melânica Poty, os macacos-aranhas, os primatas bugios e os cuxiús também provaram os picolés nos seus sabores prediletos. A ação faz parte das iniciativas de bem-estar animal do BioParque do Rio, que cria mais dinamismo à rotina, e atende às necessidades comportamentais das diferentes espécies. “Especificamente em dias quentes, a equipe técnica oferece grandes picolés com os alimentos específicos, de acordo com as necessidades de cada espécie. O alimento é preparados com orientação nutricional”, diz Marcos Traad, diretor técnico do Grupo Cataratas.

