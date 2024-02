Câmara de SP analisará instalação da CPI das ONGs pós-Carnaval

Decisão está prevista para 20 de fevereiro; um dos alvos é o padre Julio Lancellotti

O padre Julio Lancellotti nega as acusações Rovena Rosa/Agência Brasil

PODER360 7.fev.2024 (quarta-feira) – 10h10



A Câmara Municipal de São Paulo decidiu na 3ª feira (6.fev.2024), durante reunião do colégio de líderes, que irá analisar a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das ONGs somente depois do feriado de Carnaval. A previsão é de que a decisão seja tomada em 20 de fevereiro, na próxima reunião dos líderes.

Proposta pelo corregedor-geral da Câmara, vereador Rubinho Nunes (União Brasil), a comissão deve apurar a atuação do padre Julio Lancellotti à frente da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica e outras organizações no centro de São Paulo.

Para ser instalada, segundo o regimento da Câmara, a CPI precisa de requerimento assinado por 1/3 dos integrantes da Casa. O prazo de funcionamento, caso instalada, é de 120 dias, prorrogáveis por duas vezes por igual período.

Na 2ª feira (5.fev), a Arquidiocese de São Paulo abriu uma nova investigação para apurar “laudos periciais com resultados contraditórios” e um suposto “novo fato de abuso sexual” envolvendo o padre. Em nota, afirmou que a investigação “busca a verdade”.

A apuração teria sido motivada por novos relatos sobre um suposto assédio sexual praticado pelo padre Julio contra um ex-coroinha em 1987. O jornalista Cristiano Gomes, que se diz vítima do episódio, divulgou o caso para a Revista Oeste em reportagem publicada no sábado (3.fev).

Anteriormente, o veículo havia produzido uma reportagem que acusava Julio Lancellotti de realizar uma videochamada íntima com um menor de idade.

O religioso é conhecido por realizar ações sociais, com distribuição de roupas e comidas para dependentes químicos que vivem no centro de São Paulo. Ele nega as acusações. Ao Poder360, o sacerdote declarou ter recebido “com serenidade e paz de espírito” a nota da Arquidiocese. Ele disse ainda ter “plena fé” de que as apurações conduzidas esclarecerão os fatos.

“As acusações estão imbricadas em uma rede de desinformação, que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é o sentido do meu sacerdócio: a luta pelos desamparados e pelo povo de rua”, afirmou em nota. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 889 kB).

