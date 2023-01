Camila Loures no BBB23? Descobrimos o motivo das mudanças nas redes

Após internautas apontarem que Camila Loures está entre os participantes do Camarote do BBB23, depois dela ter dado fortes indícios ao publicar imagens antigas no Stories – como se fossem atuais –; e escrever na bio de seu perfil do Instagram que “coisas boas estão acontecendo”, a coluna Leo Dias apurou e descobriu o que está por trás das publicações e mudanças nas redes sociais da influenciadora.

Nossa reportagem soube que a apresentadora do Podcats alterou a bio no Instagram ainda no fim do ano passado, em função de seus planejamentos de 2023. Alguns contratos foram encerrados e novos firmados pelo escritório que faz o gerenciamento de carreira dela e, consequentemente, a comunicação em suas redes foi alterada.

Camila Loures

Influenciadora digital Camila LouresReprodução/Instagram

quem-e-camila-loures-vida-carreira-e-polemicas

Camila Loures escolhe tema do BBB para sua festa de aniversário

Descobrimos quanto Camila Loures gastou em festa. Saiba detalhes

Camila Loures escolhe tema do BBB para comemorar seu aniversário

Descobrimos quanto Camila Loures gastou em festa. Saiba detalhes Thiago Duran e Marcos Ribas/BrazilNews

camila loures 4

Camila LouresReprodução/Instagram

camila loures

Camila LouresDivulgação

camila loures

Camila LouresDivulgação

camila loures

Ela faz muito sucesso no YouTube e tem mais de 15 milhões de seguidores no InstagramDivulgação

Camila Loures

Camila LouresDivulgação

Camila Loures

Camila Loures é youtuber

camila loures 1

Ela afirmou ter sido descartada pelo BBBReprodução/Instagram

camila loures 2

Camila Loures foi convidada para o Big Brother PortugalReprodução/Instagram

camila-loures-mansao-reproducao-twitter

O que acha dela no BBB?Reprodução/Twitter

Camila Loures assinou contrato com um dos maiores grupos de cosméticos e beleza do país para ser a nova embaixadora. Ao que tudo indica, a parceria renderá novidades para 2023, incluindo collab de projetos e conteúdos. O anúncio será feito no final de janeiro.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.