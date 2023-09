Mais um casal em crise! Agora é a vez da cantora Marvvila e o noivo

Reprodução

1 de 1 marvvila e christiano sant’anna – Foto: ReproduçãoParece que setembro não está sendo um mês muito bom para os casais. Depois da coluna noticiar com exclusividade que vizinhos de Wanessa apontam uma crise no namoro com Dado Dolabella, esta colunista descobriu em primeira mão que Marvvila e Christiano Sant’Anna também estão passando por turbulências.

Segundo amigos próximos da cantora, os noivos estão separados por conta de uma briga e embora a ex-BBB tenha arquivado as fotos do casal nas redes sociais, já, já voltam. Eles estão juntos há 3 anos e o noivado aconteceu no dia 8 de agosto, quando pediu Marvvila em casamento, na gravação do seu DVD ao vivo.

Na época que a artista entrou no Big Brother Brasil, Christiano contou para o jornal O Globo como eles começaram a se relacionar: “Nós nos conhecemos através de um amigo em comum, na virada de ano. Trocamos olhares durante um churrasco e percebi um flerte. Fomos nos relacionando pouco a pouco. Quando me dei conta, já tinha mais roupas dela do que minhas no meu próprio armário”.

marvvila e christiano sant’anna

marvvila e christiano sant’anna3

marvvila e christiano sant’anna4

marvvila e christiano sant’anna5

marvvila e christiano sant’anna2_resized_compressed_compressed (1)

O casal mora junto há dois anos e durante o reality o rapaz chegou a comentar que nunca havia ficado distante de Marvvila. “Ela alegra tudo aqui, porque é muito extrovertida e está sempre contagiando todos ao redor. Nunca fiquei tanto tempo longe dela, muito menos sem falar”, revelou na ocasião.

