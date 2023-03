Caminhão com 31 toneladas de cimento sem nota fiscal é retido pela PRF em Teixeira

Um caminhão que transportava 31 toneladas de cimento sem nota fiscal foi retido durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (16), na BR 101, em Teixeira de Freitas, na Região do Extremo Sul da Bahia.

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização no Km 880 da rodovia, quando abordaram um caminhão que transportava 630 sacas de 50kg de cimento. Ao solicitar a documentação comprobatória da mercadoria, o motorista entregou uma nota fiscal que tinha como origem a cidade de Serra (ES) e como destino final a cidade de Linhares, também no estado do Espírito Santo.

Os PRFs notaram que o motorista fazia uma rota incompatível com o que estava descrito na nota fiscal e após alguns minutos de conversa, o homem informou que a carga de cimento seria entregue em um depósito de material de construção na cidade de Teixeira de Freitas (BA).

Uma equipe da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) foi acionada para a adoção dos procedimentos fiscais cabíveis. O veículo foi removido ao pátio para a regularização da mercadoria.