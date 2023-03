Caminhoneiro é preso com comprimidos de rebite no tanque de combustível na Bahia

Policiais rodoviários federais flagraram na manhã de terça-feira, 14 de março, na BR 101 em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, um caminhoneiro que transportava 15 comprimidos de rebite, substância usada para inibição do sono. A droga foi encontrada dentro do tanque de combustível do caminhão.

A carreta Scania placas do Espírito Santo foi abordada no km 880 da rodovia. Em continuidade à fiscalização foram solicitados os documentos de porte obrigatório e da carga. Através do exame do disco do cronotacógrafo, foi possível verificar que o caminhoneiro estava dirigindo por várias horas seguidas sem descanso.

A equipe perguntou ao motorista se ele portava alguma droga para se manter acordado e o homem em um primeiro momento negou. Contudo, após alguns minutos de conversa ele confessou que é usuário de anfetaminas e disse também que ao ser parado pelos policiais, arremessou duas cartelas de rebite no tanque de combustível do veículo, com o intuito de tentar escapar do flagrante.

A PRF acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar para auxiliar na retirada do material, mas foi necessário levar o caminhão até uma oficina mecânica para esvaziamento do combustível e retirada das duas cartelas de rebite.

Em seguida, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o condutor se comprometeu a comparecer para responder em juízo, quando intimado para responder por sua conduta de acordo com o que prevê no art. 28 da Lei 11.343/2006. Vale ressaltar que dirigir sob influência de “rebites” é infração gravíssima de trânsito, de acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas.

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.