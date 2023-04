Campeão do BBB8 fez tatuagem de Maíra Cardi com iniciais de Nigro

Maíra Cardi mostrou nesta quarta-feira (12/4) que fez uma tatuagem com as iniciais “T” e “N” em seus dedos, em homenagem ao seu namorado Thiago Nigro. No entanto, o caso tem mais uma curiosidade, o autor do desenho é nada mais nada menos que um campeão do Big Brother Brasil. Rafinha, vencedor da oitava edição do reality, foi quem tatuou Maíra Cardi.

Ele compartilhou o resultado por meio de suas redes sociais: “Recebi Maíra Cardi no estúdio. Fizemos uma tattoo muito especial”. Campeão do BBB8, Rafinha ganha a vida como tatuador profissional em Campinas, no interior de São Paulo.

foto-abre-rafinha-bbb8-maira-cardi-2023

Maíra Cardi se tatuou com Rafinha, campeão do BBB8Reprodução

Maíra Cardi, Thiago Nigro e Sophia

Maíra Cardi, Thiago Nigro e SophiaReprodução/ Instagram

Recentemente, o ex-BBB viralizou ao fazer uma tatuagem em homenagem à vinda da banda Blink-182 ao Lollapalooza. No entanto, após a coluna LeoDias adiantar a informação com exclusividade, o grupo acabou cancelando a presença no festival. O desenho, no entanto, poderá ser ressignificado, uma vez que a banda confirmou presença no próximo ano.

Tatuagem de Maíra Cardi A coach fitness aparenta estar completamente apaixonada pelo empresário Thiago Nigro. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, Maíra Cardi revelou ter feito as iniciais do nome do investidor em seus dedos. Na foto em questão, ela aparece abraçada com Thiago em um avião e escreveu na legenda: “Dia de cuidar do meu amor”.

Os dois anunciaram o namoro no dia 1° de março e, segundo o próprio casal, não se desgrudaram desde que iniciaram o relacionamento. As homenagens de amor um pelo outro são constantes e tanto Maíra como Thiago afirmam que nunca estiveram tão felizes.

São várias às vezes em que eles declaram que ficarão juntos para o resto das vidas. A tatuagem, marcada para sempre na pele de Cardi, reforça que os planos seguem de pé.