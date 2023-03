Câncer, aneurisma e assassinato: veja ex-BBBs que já morreram

No ar desde 2002 e já tendo recebido mais de 300 participantes, alguns brothers que lá estiveram, infelizmente, já faleceram 20/03/2023 6:54, atualizado 20/03/2023 6:55

Reprodução/TV Foco

O BBB, sem dúvida alguma, é o reality show mais acompanhado da TV brasileira. Atualmente, a atração da Globo está no ar com sua 23ª edição.

Mas, além da formação de milionários, casais e até desavenças, o programa também já perdeu grandes nomes que estiveram na casa mais vigiada do Brasil. No ar desde 2002 e já tendo recebido mais de 300 participantes, alguns brothers que lá estiveram, infelizmente, já faleceram e deixaram o país desolado.

Leia reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles

