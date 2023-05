Grazi Massafera avalia atuação de Jade Picon em Travessia

Apesar de curta, a participação de Grazi Massafera em Travessia foi bastante elogiada, tanto pela crítica quanto pelo público. Em conversa com o Gshow, a atriz e ex-BBB falou sobre a interpretação de Débora e aproveitou para dizer o que pensa sobre Jade Picon, que assim como ela, começou a atuar após passar pelo reality show global.

“Aquele primeiro capítulo foi um curta-metragem. Foi numa coisa muito forte! A minha filha assistiu comigo e caiu no choro quando a Débora morreu, não esperava… E ela adora a Jade, mas ainda não conhece. Bonitinha, né?!”, contou Grazi.

]A atriz elogiou a influencer. “É muito bonito ver alguém começando. Acho que me remete ao meu início também, principalmente sem formação nenhuma. Mas existe um talento a lapidar, uma consciência, um respeito pela profissão e tudo isso é que dita o caminho, e eu acho que ela é muito séria e comprometida. Ela tem um caminho bonito”, afirmou.

Grazi ainda comparou as críticas recebidas por Jade com as que ela recebia quando estreou na TV. “As críticas são naturais, mas elas estão sendo um pouco mais cruéis ultimamente. Na minha época, não tinha tanta rede social, né? Mas a escolha de como vai se lidar com ela é que faz toda a diferença”.

